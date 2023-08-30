أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قالت مصادر أمنية في كيان الاحتلال لقنوات إعلامية إن تهديد السيد حسن نصرالله بردّ قويّ على أي عملية اغتيال فوق الأراضي اللبنانية قد تسبب بإلغاء عملية اغتيال قيد التحضير لاستهداف أحد قادة حركة حماس.



خفايا

قالت جهات إعلامية بريطانية إن رداً روسياً على قيام المخابرات البريطانية بإدارة حرب الطائرات المسيّرة على العمق الروسي، قد بدأ بالحرب السيبرانية على مطارات بريطانيا وقد يتصاعد بإرسال مسيّرات تنسب لجهات ايرلندية متطرفة على قاعدة أن تصنيف بريطانيا دولة عدوة يبيح تسليح خصومها.



اللواء: أسرار



لغز

كشف مطلعون أن موجة النزوح السوري الجديدة باتجاه لبنان مردُّها الى التردِّي البالغ لسوء الوضع المعيشي، وظهور عوارض الجوع لدى السكان.



غمز

يتردد أن حزباً فاعلاً تمنًّى على حليفيه وقف الحملات عبر المحطات، لئلا يتأثر التحالف الذي يجري ترميمه بتأثيراتها السلبية.



همس

حسب خبراء، دخل الملف الرئاسي في متاهات التسابق الأميركي - الإيراني على تثبيت مناطق النفوذ في الدول الداخلة ضمن «محور الممانعة»..

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أبلغ أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية أنّ ملفات الدعم كلفت مصرف لبنان حوالى 9 مليارات دولار وهي حوالى 10 آلاف ملف صرفت خلال السنوات 2020، 2021، و2022.

يردد بعض المعنيين أنّه على الرغم من تحذيرات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من بلوغ القعر المالي، إلا أنّ الأخير يواظب على شراء الدولار من السوق السوداء، وفي مصرف لبنان مخزون من العملة الخضراء يساعد على تقطيع المرحلة.

تكشف التحقيقات التي تجرى مع السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان وجود شبكات تهريب مرتبطة بضباط سوريين وجهات لبنانية مغطاة سياسياً.