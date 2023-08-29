قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد منير سرور

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تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد منير سرور، الذي توفي بتاريخ 29 / 8 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 28 / 03 / 1964 عيتا الشعب – بنت جبيل.

تطوّع في الجيش بتاريخ 19/5/1983، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 / 1985، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2014.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله خمسة أولاد.



ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 8 / 2023 الساعة 6.30 من حسينية الزهراء – بئر حسن إلى جبانة بلدة عيتا الشعب- بنت جبيل، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة 3 أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهاتف التالية:

النقيب علي سرور: 407766 / 70 680623 / 81

الملازم أول حسين سرور: 355050 / 71

الملازم أول حسن سرور: 594242 / 71