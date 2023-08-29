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بالصور - جمعية "تراث ووطن" استذكرت معركة تحرير الجرود بنشاط فني - ثقافي

29
AUGUST
2023
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استذكرت جمعية "تراث ووطن" معرمة تحرير جرود لبنان في السلسلة الشرقية من الإرهاب التكفيري في نشاط فني - ثقافي، شمل حوارَين أدارهما الإعلاميّة رندلى جبّور والصحافي والشاعر حبيب يونس. وازدان الإحتفال بصوت الإعلاميّة الفنانة داليا فريفر التي كرّمت السيدة صباح ببعض من أغانيها وبصوت Peti _Prince الذي كرّم هو أيضاً الفنان الكبير إيلي شويري مؤدياً من أغانيه الوطنيّة الخالدة.

حضر الإحتفال ممثل الوزير جبران باسيل النائب سامر التوم، وممثل قائد الجيش جوزف عون والعميد الركن طوني قهوجي مدير المخابرات، العميد بلال حوحو، وممثل مسؤول حزب الله في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص السيد رواد عمرو، ومسؤول الحزب في المتن الشمالي السيد علي الموسوي، والوزيرة السابقة غادة شريم، ورؤساء بلديات ومخاتير ومدراء عامين ووجوه نقابية وإعلامية وحزبية وفنية وشعبية.

وشكرت الجمعية مجلس بلونة البلدي برئاسة الدكتور بيارمزوّق،
على حسن الإستقبال والرعاية الدائمة، وشكرت إبني البلدة الشاعر سليم خليفة ومقدم الإحتفال أنطوان خليفة.

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