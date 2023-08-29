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انتشار للأوبئة داخل مخيمات السوريين...!؟

29
AUGUST
2023
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استقبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، اليوم، في مكتبه في سراي زحلة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن يرافقه وفد من المفوضية - مكتب البقاع. 
 
وجرى خلال اللقاء التباحث بموضوع النازحين السوريين في لبنان عامة وفي محافظة البقاع خاصة. كما تطرق المجتمعون الى الأوضاع داخل مخيمات النازحين السوريين وإلى مسألة انتشار مرض "الصفيرة" او ما يسمى باليرقان في هذه المخيمات".
 وبعد الاجتماع اجرى ابو جوده اتصالا برئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا براك، وأعطى توجيهاته "بضرورة متابعة هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى حفاظا على صحة المواطنين".

 واكدّت البراك أن "وزارة الصحة تتابع عن كثب هذا الموضوع منعا لانتشار الاوبئة"، مشيرة الى انه "لغاية تاريخه لا توجد اية حالة "صفيرة" في محافظة البقاع".

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