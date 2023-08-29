"نرفض ابتزاز شركة انكربت"... منيمنة: لشركة إنكربت تاريخ من الاستفادة من اموال هائلة في الدولة عبر عقود ومناقصات مشبوهة

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رد النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة "أكس":

نرفض ابتزاز شركة انكربت الدولة اللبنانية من بوابة تعطيل النافعة عبر وقف نظام التشغيل الخاص بالنافعة وما ينتج عنه من خسائر للمال العام اللبناني وتعطيل معاملات المواطنين في هيئة ادارة السير. وعلى فرض أن لها مستحقات عالقة بالفعل كما تزعم، هناك أصول قانونية للمطالبة بها، و ليس على حساب تعطيل مصالح المواطنين وابتزاز الدولة بحجب داتا نظام تشغيل النافعة. وللتذكير، فإن لشركة إنكربت تاريخ من الاستفادة من اموال هائلة في الدولة عبر عقود ومناقصات مشبوهة، وهو ما يجعل مساءلتها غدا في لجنة الأشغال أولوية لدينا، بما نملكه من معطيات، على أن نضع الرأي العام اللبناني بمعطيات الجلسة.