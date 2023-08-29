"فضيحة"... المرصد الاوروبي: لو لم تتم متابعة الملف مع القضاء الاوروبي سابقا لكان غادر رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان بطلا!

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رأى المرصد الاوروبي المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن ما حصل في خلال جلسة الهيئة الاتهامية التي انعقدت للبحث في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يعد "فضيحة"، فعوضا عن الاتجاه لإصدار مذكرة توقيف بحقه تم كف يد الهيئة الاتهامية في بيروت عن الملف ما يعني انه عاد إلى الإدراج".

وشدد المرصد على أنه مهما حاول شركاء سلامة لانقاذه وبالتالي إنقاذ انفسهم سيقع هو وسيقعون معه، لافتا الى انه بعدما شهدناه اليوم فحتما لو لم تتم متابعة الملف مع القضاء الاوروبي سابقا لكان غادر رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان بطلا.

وأسف المرصد الاوروبي للدور الذي يلعبه القضاء اللبناني في هذه القضية والواضح انه لمصلحة سلامة وليس اللبنانيين.