المرابطون: التأكيد على مسؤولية الحكومة في دعم الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية

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منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني في زيارة إلى قطاع الشباب والطلاب في حركة الناصرين المستقلين ( المرابطون ) لتعزيز دور الشباب وتحملهم المسؤولية ومساهمتهم الفاعلة في مواجهة الآفات الاخلاقية التي تهدم المجتمع .

زار وفد منتدى الشباب يتقدمه د.مسعود الصايغ، امينة العلاقات العامة والتواصل سيلفا مداح، امين المالية والمعلوماتية ناجي نصر، امينة الانتشار والاغتراب بلسم اسماعيل، امين الجامعة اللبنانية بهاء شيا، ومن أمانة الدوائر مسعود الغريب ومن أمانة الجامعات الخاصة رائد صبح مقر حركة المرابطون في الجناح، حيث التقوا أمين مديرية الشباب والرياضة في الحركة الأخ غسان الطبش والأخوة خالد الحكيم ومحمود الطبش.

تناول اللقاء العديد من الأمور والتحديات التي تواجه فئة الشباب على كافة المستويات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وتم التأكيد على مسؤولية الحكومة في دعم الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وتأمين حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية والاداريين وكذلك المعلمين والمعلمات في القطاع الرسمي والعمل مع الجهات المعنية لمواجهة خطر المس بقيم الأسرة والأخلاق والمبادئ السامية التي تحفظ المجتمع من الانزلاق إلى الرذيلة بكافة مسمياتها وأشكالها .

واتفق المجتمعون على تعزيز التواصل والتعاون في كل الجامعات الخاصة وكليات الجامعات اللبنانية وتعزيز الحضور والمشاركة في كافة الفعاليات والمؤتمرات الشبابية التي تعقد داخل وخارج لبنان .

وكانت مناسبة للتداول بجملة من المواضيع التربوية والشبابية وآلية تطوير العمل بين الجمعيات والاتحادات الشبابية اللبنانية والعربية والعالمية لمواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات الثقافية، التربوية الاجتماعية والسياسية.