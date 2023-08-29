القاضي عويدات يتخذ قراراً بتوقيفه!

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اتخذ القاضي غسان عويدات قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار على خلفية دعوى مقدمة ضده من قبل دار الفتوى على أن تتم مخابرة القاضي مجدداً في ساعات المساء، فيما أشارت المحامية ديالا شحادة إلى أن مدة التوقيف في أقصى حد هي 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وكانت قد أوقفت دورية للمباحث الجنائية نور حجار على الرغم من أنه لم يتبلغ رسمياً بالدعوى المقدمة ضده من قبل دار الفتوى.

وأكدت وكيلة حجار المحامية شحادة أن حجار أدلى بإفادته في مكتب المباحث الجنائية وأوضح أن النكتة المذكورة كانت في عرض ساخر منذ أكثر من خمس سنوات وبالتالي مر الزمن عليها ولا صلاحية لتحريك الحق العام، أما بالنسبة للمضمون، فأكد حجار أن النكتة مجتزئة وهي قائمة على حوار دار بينه وبين والدته وليس تسخيراً أو تحقيراً للأديان، لافتاً إلى أن النكتة المنتشرة مجتزئة من عرض مدته أكثر من ثلث ساعة.