حجار: أيُعقَل أن تُدار مواضيع حّساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار عبر منصة إكس وقال: “علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة كما علمنا وبنفس الطريقة عن إجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السرايا خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان."

وأضاف: "أمام هذه المواضيع الدقيقة والاستراتيجيّة، لماذا لا يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزاريّة المكلّفة بإدارة ملفّ النزوح السوري بشكل رسمي لإطلاع المعنيين على المستجدات المتعلّقة به؟ أيُعقَل أن تُدار مواضيع حّساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟ ما هو الهدف؟”.