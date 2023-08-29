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شرف الدين يتحدث عن "ظاهرة خطيرة جداً"!

29
AUGUST
2023
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً صباح اليوم في السرايا، ضمّ وزير المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى وخصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان.

بعد الاجتماع، قال شرف الدين: "تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكّل ظاهرة خطيرة جداً، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار إلى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمّل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين".

وأضاف، "في هذه الأثناء، نحن نتحدّث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضاً على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن اللواء البيسري يتولّى إجراء هذه الاتصالات".

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