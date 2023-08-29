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متى ينحسر المنخفض الجويّ؟

29
AUGUST
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما  جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  يقع  لبنان تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا  يؤدي الى طقس متقلب و ماطر أحيانا،  ويستمر حتى  بعد ظهر اليوم  الثلاثاء حيث  تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتبارا من غد الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت  بين 25 و 33 درجة  وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجبلية مع حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ، ونحذر من خطر الانزلاقات خصوصا في المناطق الجبلية.
الأربعاء:  غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة على الساحل.
الخميس:  غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
الجمعة:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة،  فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة،  في الداخل من  21 إلى 33 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 50كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  65 و85%.

-حال البحر:  مائج، حرارة سطح الماء:  29 درجة .
-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،10
-ساعة غروب الشمس:  19،07

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