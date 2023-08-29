"تدخل حزبي".. وهّاب يتحدّث عن قراصنة الأنترنت!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "تدخل حزبي في وزارة الإتصالات لحماية أحد قراصنة الإنترنت غير الشرعي وهناك ضغط على الوزير . لا أعرف ما المصلحة بتحويل الأحزاب الى شراكة مع المافيا التي تسرق أموال الدولة إتقوا الله يا جماعة."

وأضاف: "هذا المسؤول الحزبي المتدخل على علاقة مريبة بالمقرصن لذا أطالب الوزير بإكمال خطواته وعدم الخوف من أحد لأن الأمر له علاقة بقرش الناس الذي تسرقة عصابة صغيرة ونحن سنتصل بكل المراجع وبعدها اذا استمر التدخل سنسمي المتدخلين وإلي بيوقع من السما تتلقاه الأرض."