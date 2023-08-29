السيّد: هل هنالك مفقودون بسمنة ومفقودون بزيت؟!

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كتب اللواء النائب جميل السيد عبر منصة إكس وقال: “الى ممثلة الامم المتحدة في لبنان!"

وأكمل: "راجعني اهالي بعض المفقودين في لبنان خلال الحرب الاهلية، وأيّدوا موقف الاحزاب والنواب الذين قدموا عريضة لضم موضوع “المفقودين اللبنانيين في السجون السورية” الى اللجنة المستقلة للامم المتحدة عن المفقودين في سوريا خلال الحرب السورية!! وسألوا بالمقابل، ماذا عن آلاف المفقودين من اولادنا في لبنان خلال الحرب اللبنانية الذين خطفتهم الاحزاب ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، بينما المناطق التي خُطِفوا فيها معروفة كما هي معروفة أيضاً الاحزاب التي خطفتهم او أخْفَت جثثهم في البرّ والبحر؟!"

وأضاف: "ولماذا لم يتجرأ أحد على المطالبة بضمّ هؤلاء المفقودين في لبنان الى تحقيقات اللجنة الدولية للامم المتحدة لكشف مصيرهم عندنا؟!"

وختم: "وهل هنالك مفقودون بسمنة ومفقودون بزيت؟!”.