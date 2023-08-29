حرفوش ينير شوارع كروم عرب.. بينما لبنان مهدد بالعتمة

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تلقى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش رسائل شكر من أهالي بلدة كروم عرب العكارية، لإضاءته شوارع المنطقة بالطاقة الشمسية، بعد أن قام بتشييد مبنى جديد للمدرسة الرسمية ويقوم حالياً بترميم مدرسة كروم عرب القديمة وتأمين كافة الخدمات اللازمة لها من مختبرات الى ملاعب رياضية بالاضافة الى توفير كل الشروط الازمة للحضانة.

وأثنى الأهالي على الدور الكبير الذي يلعبه حرفوش في إنماء المنطقة المحرومة من أي خدمات ومخصصات أو مشاريع إنمائية.

ويبدو أن حرفوش يُعطي أهمية كبيرة لانماء ضيعة اجداده بمشاريع مستدامة حيث يلقى الدعم من رئيس بلديتها عبود سليمان ومن اهلها .