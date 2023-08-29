التمديد لليونيفيل... صيغة تقترح التنسيق مع الحكومة بدلاً من الجيش فقط

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في نيويورك، تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب اجتماعاته في نيويورك، وهو التقى مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريش.



وحسب ما يجري تداوله من معلومات، فإن الاتصالات الدبلوماسية ترمي الى صيغة تقترح التنسيق مع الحكومة اللبنانية بدلاً من صيغة التنسيق مع الجيش فقط.



وكان بو حبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية اليونيفل ايضاً.