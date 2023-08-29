الوطن السورية: الجيش اللبناني: أحبطنا تسلل 850 سورياً

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الوطن السورية: في وقت بحث فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين في هذه الحكومة عصام شرف الدين ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أعلن الجيش اللبناني عن إحباطه محاولة تسلل نحو 850 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل الأردن 200 ألف ولادة للسوريين على أراضيه منذ بدء الأزمة في سورية، بالتزامن مع تأكيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 52 بالمئة من لاجئي العالم ينحدرون من ثلاث دول بينها سورية.

وفي التفاصيل بحث ميقاتي أمس مع شرف الدين ملف عودة النازحين السوريين والمهمة التي يقوم بها الأخير في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء اللبناني.



وتطرق الجانبينا أيضاً إلى موضوع النزوح الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية، وسبل ضبط الحدود، وأنه سيتابع البحث في اجتماع موسع يعقد اليوم الثلاثاء.



بموازاة ذلك، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية.