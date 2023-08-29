أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اعتبر مصدر دبلوماسي أن الخبر اليقين حول حدود الحركة الأميركية في سورية هو في كلام السيد نصرالله، حيث وصف الحديث عن نيات حربية لوضع اليد على الحدود السورية العراقية بالتهويل الكلامي، قائلاً إذا أراد الأميركيون أن يقاتلوا هم، فيا مرحبا، لأن هذا هو القتال الذي ننتظره.

خفايا

توقف مصدر سياسيّ عند الفقرة الخاصة في كلمة السيد حسن نصرالله حول الحوار مع التيار الوطني الحر، وقال يبدو أن الحوار يتقدّم حتى يوضح السيد أن الاتفاق هو مقدمة لحوار مع الحلفاء والأصدقاء والآخرين ونتائجه تبقى ثنائيّة للطرفين فقط قبل عرضها على الآخرين.

اللواء: اسرار

لغز

ما يزال أحد المصارف الكبرى يصرف موظفين، ويقفل فروعاً مع ضياع مقصود لحسابات المودعين في الفروع المقفلة!

غمز

اتخذت جهات سياسية قراراً بحشر تيار مناوئ في الزاوية الحالية، بعدما صارت الامكانيات المتاحة أمامها ميسَّرة..

همس

نقل قائم بأعمال سفارة دولة مؤثرة إلى المسؤولين الذين التقاهم بمسألة بالغة الشدة لجهة مخاطر إسقاط مهمة بلاده في فك الشغور الرئاسي.

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ اهتماماً غربياً كبيراً (واتصالات) ظهر حديثاً للتحقق مما قاله قائد الجيش العماد جوزاف عون حول أنّ مخزون محروقات الجيش لا يكفي الا لشهر واحد.

يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني القرم لم يتحرك لإنهاء ملف مبنى تاتش في الباشورة من خلال التفاوض مع المالكين لتسديد ما تبقى من دفعات، لو لم يتأكد أن القرار النهائي لديوان المحاسبة في هذه القضية سيطاله بتهمة التقصير.

يردّد أحد نواب المعارضة أنّ قوله بتأمين النصاب هو من باب إحراج الفريق الآخر وليس لإيصال مرشح «حزب الله» لأنّه في لحظة الحسم ستكون هناك مواجهة برلمانية لانتخاب مرشح «الحزب».