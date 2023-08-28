living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرفوش يؤكد بالوثيقة إغلاق تحقيق موناكو ضد ميقاتي نهائياً

28
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد اليوم صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة ومحارب الفساد عمر حرفوش، وبوثيقة قضائية صادرة عن إمارة موناكو تتفرد بنشرها حصرياً قناة الMTV, تظهر أن مكتب المدعي العام في إمارة موناكو، بتاريخ 18 أغسطس 2023، السيد أرنود زابالدانو ثبت "التأكيد على إغلاق الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد نجيب ميقاتي وعائلته". وأن التحقيق الأولي الموكل إليهم انتهت مديرية الأمن العام من العمل به بتاريخ 15 تموز 2020 وتم إغلاقه نهائيًا دون اتخاذ أي إجراء آخر.

ما يعني بحسب حرفوش، تبرأة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وعائلته نهائياً بدون إستئناف، وبناء عليه أرسل حرفوش نسخة للسلطات الفرنسية والاوروبية لاطلاعهم على الامر بهدف الاخذ بالعلم رسمياً بانتهاء التحقيقات بموناكو وبتبرئة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته نهائيا وبالتالي باوروبا .
وأضاف حرفوش ان الرئيس ميقاتي تراسل شخصياً مع السلطات القضائية بإمارة موناكو وأجاب على جميع الأسئلة بكل شفافية وبطريقة مباشرة مما ساعد بإنهاء التحقيق بطريقة صحيحة.

سبق واتهم حرفوش دولة الرئيس ميقاتي وعائلته والشركات المملوكة منهم بالفساد والاثراء غير المشروع عبر وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه كما وعبر وسائل التواصل الإجتماعي،
كما سبق له أن نشرت معلومات عن ملف موناكو وان الشرطة هناك تلاحق الرئيس ميقاتي وعائلته واستدعتهم للحضور الى الإستجواب،
ولكن، وبعد أن اجرى التحريات اللازمة وراجع أصحاب الاختصاص من محامين وقانونيين،
تبين له اولاً أن ملف موناكو ليس إلا سؤال من القضاء عن مصير الملف المعروف بالفساد والمتعلق بالقروض المدعومة، وأن القضاء في موناكو لم يستدع ميقاتي بل العكس فان الرئيس ميقاتي هو من بادر وابلغ السلطات المختصة استعداده الكامل للمثول امامها، وتبيّن ان القضاء في موناكو اجرى تدقيقاً موسعاً ومكثف وقرر بنتيجته اقفال الملف بالكامل لعدم صحة الادعاءات المنسوبة للرئيس ميقاتي وعائلته ولعدم وجود اي تهمة فساد بحقهم،
وتبيّن أيضاً ان ملف الاثراء غير المشروع الذي اثير في لبنان بحجة وجود قروض مدعومة تبين ان جميع القروض هي قروض تجارية وهي غير مدعومة ما حدا بالقضاء الى حفظ الملف ومنع المحاكمة،
وبالتالي تبيّن لحرفوش بالدليل القاطع أن جميع ما نسبه للرئيس ميقاتي وعائلته، قد بُنَي على معلومات غير دقيقة لا بل مجتزأة، وادرك أنه وقع ضحية مآرب شخصية ادّت للاسف الى الايقاع بينه وبين الرئيس ميقاتي الذي يكن له كل الاحترام والتقدير،
واعترافاً منه بالخطأ، ولكون الاعتراف بالخطأ فضيلة، وضع هذا البيان برسم الاعلام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   