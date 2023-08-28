موضوع المطار محور بحث بين ميقاتي وحمية!

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقال حمية: بحثت مع دولة الرئيس موضوع المطار وتمنيت عليه أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلف بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الاسخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ،ونكون بذلك قد وفّرنا العديد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.

كذلك عرضت لدولة الرئيس أننا في صدد اجراء دورات تدريب، عبر منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو”، للموظفين الجدد او الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقا لدورات تدريبية.كما وضعت دولته في صورة المشاريع التي نحن في صدد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الامطار على ، وفقا لما قرره مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق.