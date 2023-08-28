"بالجرم المشهود"... يبيعان كوكايين وكابتاغون في شوارع برج حمود

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مُعطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام مجهولَين بترويج المخدرات في محلّة برج حمود. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما السّوريّان: "م. ع." (مواليد عام 1996) و"ف. ن." (مواليد عام 1982)".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 17-08-2023، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في برج حمود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المكان سيرًا على الأقدام، وضبطت درّاجةً آليّةً لون "نبيذي" كانا يركنانها بعيدًا عن مكان التّرويج".

وأوضحت المديريّة أنّ "بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما: 14 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين "net" زنة المظروف الواحد نحو 1,8 غرامات، 7 علب بلاستيكيّة تحتوي على مادّة كوكايين باز زنة الواحدة نحو 4,2 غ، علبة كوكايين "net" زنتها نحو 5,7 غ، مظروف بداخله حبوب كبتاغون، هاتفان خلويّان، ومبلغ مالي".وأشارت إلى أنّ "بتفتيش منزل الثّاني الكائن في سد البوشرية، تمّ ضبط: 100 علبة بلاستيكيّة تحتوي على كوكايين باز زنتها بالكامل نحو 455 غرامًا، 3 قطع من مادّة حشيشة الكيف زنتها بالكامل نحو 275 غ، و9 حبوب ترامادول".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزّبائن سيرًا على الأقدام في برج حمود"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، وتمّ حجز الدرّاجة عدليًّا، بناءً على اشارة القضاء".