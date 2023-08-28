تذكيرٌ من وزارة "الثقافة"

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ذكرت وزارة الثقافة في بيان، انه "سبق واعلنت عن بدء استقبال طلبات الترشيح لفئة الافلام الاجنبية لجائزة الاوسكار لعام 2024 ابتداء من 14/8/2023 وحتى 15/9/2023".



وأضافت، "ولمن يود المشاركة ، التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي إلى المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الأونسكو - بيروت".



وطلبت "الثقافة" من المتقدم لطلبه "التأكد من أن لديه معايير الأهلية من خلال الرجوع إلى الرابط التالي:https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility ، وللمزيد من المعلومات او الاستفسار يمكن التواصل مع لجنة اختيار الأوسكار اللبنانية على البريد الإلكتروني التالي oscars.lebanon@outlook.com لا سيما وانه قد تم تشكيل لجنة الاختيار هذه على أساس الخبرة والمهارات والصدق وحسن التقدير حيث يتمثل دورها في تحليل الترشيحات المقدمة والتأكد من أن هذه الأفلام مؤهلة للقواعد التي حددتها الأوسكار".

وختمت، "كما ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات لتحديد الفيلم الذي سيمثل الحكومة اللبنانية في مسابقة الأوسكار 2024".