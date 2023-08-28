استعدّوا.. برقٌ ورعد ورياح ناشطة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط تركيا يؤدي الى طقس متقلب و ماطر، ويستمر حتى بعد ظهر غد الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الشمالية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء ويتحول الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 20 إلى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 65 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 19,11