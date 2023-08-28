استعدّوا.. برقٌ ورعد ورياح ناشطة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط تركيا يؤدي الى طقس متقلب و ماطر، ويستمر حتى بعد ظهر غد الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18و 35 درجة مئوية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الشمالية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء ويتحول الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 20 إلى 31 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 65 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.
-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,08
-ساعة غروب الشمس: 19,11