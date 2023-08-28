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استعدّوا.. برقٌ ورعد ورياح ناشطة!

28
AUGUST
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز وسط  تركيا  يؤدي الى طقس متقلب و ماطر، ويستمر حتى  بعد ظهر غد  الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت  بين 25 و 33 درجة  وفي زحلة بين 18و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل. تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة المسائية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد احيانا (65كلم/س) ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الشمالية ويتوقع ان تكون مترافقة مع برق و رعد. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء ويتحول الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
الأربعاء:  غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .
الخميس:  غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة،  في الداخل من 20 إلى 31 درجة. 

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، و تشتد احيانا لتصل لحدود 65 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف .
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و 80 %.

-حال البحر:  مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,08
-ساعة غروب الشمس:  19,11

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