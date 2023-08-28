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يروجون المخدرات سيرًا على الأقدام!

28
AUGUST
2023
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صدر عـن المديريّـة العا مة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ، جاء فيه: " في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت مُعطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في محلة برج حمود".

وأضاف البلاغ، "على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في الشعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّجين المذكورين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويّتيهما، وهما السوريّان: م. ع. (مواليد عام 1996)، ف. ن. (مواليد عام 1982)".

وتابع، "بتاريخ 17-08-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة برج حمود أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة سيرا على الأقدام، وضبطت دراجة آليّة لون "نبيذي" كانا يركنانها بعيدا عن مكان الترويج. وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما:

/14/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين net زنة الواحد حوالى /1,8/غ

/7/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة كوكايين باز زنة الواحدة حوالى /4,2/ غ

علبة كوكايين net زنتها حوالى /5,7/ غ

مظروف بداخله حبوب كبتاغون

هاتفين خلويين، ومبلغ مالي".

وإستكمل البلاغ، "بتفتيش منزل الثاني الكائن في محلة سد البوشرية تم ضبط: /100/ علبة بلاستيكية تحتوي على كوكايين باز زنتها بالكامل حوالى /455/غ، و/3/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالى /275/غ، و/9/ حبوب ترامادول".

ولفت البلاغ إلى أن، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن سيرا على الأقدام في محلة برج حمود".

وختم البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، وتمّ حجز الدرّاجة عدليًّا، بناء على اشارة القضاء".

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