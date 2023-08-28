عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 آب 2023

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الأخبار: سوريا... لا «جمهور» لحرب ثانية

بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل | ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات



كيف وقع العميل الروسي في الأسر؟ رحلة ثالثة إلى لبنان... والمهامّ تصوير وحرق وفتح أقفال







الديار: واشنطن تتحدّث عن مناطق «مُمانعة» ومناطق «حرّة» وأن يكون الجيش اللبناني هو الحكم والفصل بينها

حتماً لا انتخابات رئاسيّة قريبة... ومُفاجأة حكوميّة وتشريعيّة قد تؤدي لتثبيت مُرشح ثالث



نداء الوطن: الراعي: رئيس الجمهورية ماروني حسب الدستور فلماذا يُنتَهك؟

سقوط "مُهل التسليم" في عين الحلوة و"الفصل السابع" يوتّر "حزب الله"

النهار: مواجهة التمديد لليونيفيل: الفصل "السادس والنصف"؟



البناء: أصحاب تعديل قرار تفويض اليونيفيل أمام مأزق: لا فصل سابع وخطر التصادم مع الأهالي / صفا يحذر من جدية خطر داعش… ولا جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر/ انتظارات لودريان بلا جدول أعمال وبرنامج زمني… وشمسطار ودعت طلال سلمان/



اللواء: أسبوع الرواتب و«مواقف الثنائي» وسط غموض مهمَّة لودريان

الراعي يشكِّك بشرعية ممارسات «المجلس والحكومة».. وتوقُّع مذكرة توقيف بحق سلامة

الجمهورية: بري لـ "الجمهورية": لا جلسة بلا نتيجة

عين لبنان على مستجدات سوريا

?l'orient le jour: Le mandat de la Finul sera-t-il placé sous le chapitre VII