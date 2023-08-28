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أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 آب 2023

28
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أمنية متابعة للوضع في سورية إن قرار الدولة السورية بعدم التصادم مع التحرك في السويداء، رغم الشعارات المعادية للدولة ورموزها، أحبط مشروع التفجير الذي أراده الأميركي ومَن معه من رعاة التصعيد الجديد لصرف الانتباه عن دور الاحتلال الأميركي وسرقته للنفط ومسؤوليته عن معاناة السوريين، وأن هناك رصداً لجماعات من داعش مكلفة القيام بتفجيرات بهدف إلصاقها بالدولة وأجهزتها.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي في إحدى الدول المؤسسة في مجموعة بريكس إن القرار بضم دول جديدة يتخذ بالإجماع وفق ميثاق المجموعة ومَن يصبح عضواً يملك الحقوق ذاتها وأن التوافق تمّ على إضافة عدد محدود تستطيع المجموعة استيعاب ضمّه، وحرصاً على التوافق ترك لجنوب أفريقيا اختيار الشريك الأفريقي وترك للبرازيل اختيار الشريك من أميركا اللاتينية .

 

 

 


اللواء: أسرار

همس

تردَّد أن رياض سلامة موجود في بيروت بمقر حصين، وتحت حماية سياسية، والإتجاه لإيجاد مخرج لتعليق التحقيقات معه وتجميد إجراءات التوقيف!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

ذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر أن توجه له الدوحة دعوة لزيارتها لمناقشة الملف الرئاسي.

 

يتردّد بين أوساط أمنية عن نية السلطة السياسية ترقية منسّق الحكومة لدى اليونيفيل العميد منير شحادة الموجود حالياً في نيويورك إلى رتبة لواء أسوة بما حصل مع المدير العام للأمن العام من خلال إظهار صورته خلال الجولة على الحدود مع إعلاميين وملحقين عسكريين وكذلك من خلال مشاركته ضمن الوفد الرسمي إلى نيويورك.

 

يتعثَّر مشروع استمرارية حماية إحدى المناطق الحساسة في بيروت، من السرقات والأعمال المخلَّة بالقوانين، بسبب العجز عن تأمين التمويل اللازم للعاملين فيه، المشروع المذكور يقف وراءه أحد نواب تلك المنطقة، وقد أبلغ العاملين فيه أنّ تأمين المال لم يعد ممكناً.

 

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