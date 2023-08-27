جريمة مروعة تهز بلدة لبنانية: إعتداء جماعي على قاصر!

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جريمة مروعّة هزت بلدة َعرسال البقاعية حيث أقدم ستة اشخاص لبنانيين على إلاعتداء ومحاولة إغتصاب وابتزاز القاصر ع .ع الدين.



وقد باشر القضاءُ المختص تحقيقاتِه وتم توقيف اربعةِ متهمين على ذمة التحقيق واكد وكيلُ عائلةِ القاصر المحامي اشرف الموسوي أن الجريمة حصلت منذ اسبوع وهي بعهدة القضاء المختص مناشدا باسم العائلة إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين طالبا الإدعاء وملاحقة اي شخص يروج لاي مقاطع فيديو تسيء للقاصر او لعائلتها....

وقد إستنكرت فاعلياتُ البلدة هذا الاعتداء مطالبةً بالإقتصاص من الفاعلين.