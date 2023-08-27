اللواء السيد: "هذه المهزلة ستنتهي بمأساة…"

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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً :" غداً أيضاً لن يمثُل رياض سلامة امام القضاء، والسبب أن قوى الامن قالت أنها لم تعثر عليه لإبلاغه مذكرة الحضور للتحقيق أمام القاضي!! المهمّ، لم تعد القضية هنا قضية رياض سلامة بشخصه، جوهر القضية اليوم هو هذه المهزلة التي تلعبها التركيبة السياسية القضائية الامنية الاعلامية التي يتابعها اللبنانيون ويراقبها القضاء الاجنبي، هذه التركيبة هي شريكة رياض سلامة في نهب مصرف لبنان ومال الدولة العام واموال المودعين، وسلامة يختبئ في أحضانهم وهم جميعاً يحمونه، ليس حُبّاً به، بل لأنّ رياض سلامة إن أوقفوه وحكى، فسيسقطون معه جميعاً… لكن تذكروا، أنّ هذه المهزلة ستنتهي بمأساة…"