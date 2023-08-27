القاضية اسكندر تصوب ما ورد على "العربية نت": من يعود اليه حق اصدار مذكرة توقيف بحق سلامه هو الهيئة الاتهامية وحدها

A + A -

صدر عن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التوضيح الآتي: "بتاريخ 27/8/2023، جاء في العربية نت، أن رئيسة الهيئة الإتهامية هيلانة اسكندر قد صرحت بأنها ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك، لذا يهم القاضية اسكندر أن توضح ما يلي:

1 - إن القاضية اسكندر هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية.

2 - إن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

3 - إن القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام، فاقتضى التصويب".