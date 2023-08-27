وزير الزرعة: لا مناص أمام اللبنانيين إلا الحوار

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أن "لا مناص أمام اللبنانيين إلا الحوار، وأن نقيض الحوار هو التنافس والاقتتال، وما من أحد يريد ذلك".



وأشار الحاج حسن خلال رعايته قص شريط افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في بلدة شعت في البقاع الشمالي إلى أنّ "الرئيس نبيه بري دعا أكثر من مرة للحوار".



وقال "نحن دائما منفتحون ودعاة حوار، ونؤكد صوابية ورجاحة المنطق الوطني الذي تحدث به الرئيس بري، وهو أن الجانب الفرنسي والإخوة السعوديين وكل العالم عندما نتحدث معهم يقولوا لنا اذهبوا إلى الحوار، وإذا لم نأت بجديد في الحوار يجب أن يكون الحوار داخليا بمبادرة داخلية، لكن بعض الرؤوس المحامية أوصلتنا إلى هنا".

وتمنى الحاج حسن في الأيام القادمة أن يحصل تلاقٍ مع المبادرة الفرنسية وغيرها من المبادرات حتى نصل إلى خواتيم إيجابية، وهي تتمثل بانتخاب رئيس عتيد للجمهورية، لأن المواصفات باتت واضحة".



وأضاف، "واليوم ما نحتاجه من الرئيس هو أن نفتح مع الداخل، لدينا أزمة لاجئين كبيرة جدا، نتحاور مع الشقيقة سوريا، نفتح مع دول الخليج، نتحدث مع الأمريكيين، مع كل الناس والأولى بنا الوصول إلى شخصية وطنية جامعة لا غبار عليها".



ورأى الحاج حسن أن "المشروع الذي نحتفل به في بلدة شعت هو بمبادرة وسعي كامل من مؤسسة بيروت للتنمية التي يرأسها الحاج أحمد هاشمية، فالبئر يحتاج للطاقة الشمسية لا قدرة للبلدية عليها ويستفيد منها ما بين 7 إلى 8 آلاف نسمة، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين والنازحين السوريين ضمن عمل متكامل".