الراعي يسأل: لماذا يُحرم لبنان من انتخاب رئيس؟

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توجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد إلى الأجهزة الأمنية مطالبًا إياها بتعزيز حماية المعابر اللبنانيّة.

وسأل الراعي: "ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا؟ ولماذا يُحرم لبنان من انتخاب رئيس؟ لماذا يُنتهك الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا مارونيًا ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًا ورئيس مجلس النواب مسلمًا شيعيًا"؟

ورأى أنّ المعطلين يعادون الطائف ويدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائيّة وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون الضرورة للتشريع والتعيين والإجراء.

وأضاف: "نصلي لكي يتجرد المسؤولون من مصالحهم الخاصة".