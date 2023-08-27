بحضور عراقي... "حزب الله" يفتتح معلما جهاديا سياحيا في بعلبك

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شارك مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" هاشم سلهب وعدد من النقابيين من لبنان والعراق في حفل افتتاح المعلم الجهادي السياحي الذي اقامه الحزب في بعلبك، برعاية رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم امين السيد.



وفي جولة له مع النقابيين على أجنحة المعلم، اكد سلهب ان "المقاومة في لبنان التي هزمت العدوين الاسرائيلي والتكفيري ووضعت حدا لعربدتهما في لبنان وفتحت عصر الانتصارات هي المقاومة نفسها الماضية اليوم في تحمل مسؤولية تثبيت الانتصارات وتأكيد الهوية اللبنانية الحقة التي يؤمن بها كل لبناني شريف، وماضية في توثيق التاريخ اللبناني المقاوم لكل عدوان، وتقديم النماذج وتثبيت الشواهد، وهذا المعلم الجهادي السياحي الثقافي المقاوم شاهد على ما صنعته المقاومة في لبنان بآلة العدوان الاسرائيلي والتكفيري وشاهد تاريخي حي على انجازاتها الوطنية ويوثق نصر رجال الله في الميدان الذين انقذوا لبنان وحفظوا الانسان فيه وصانوا الارض والعرض، وهي الحقيقة التي يجب أن تكتب وتصان وتحفظ".



وتابع: "ها نحن في هذا المعلم الجهادي السياحي بموقعه وبمحتوياته ورموزه ومدلولاته أمام كل ما ينطق ويكتب ويصون ويحفظ ويثبت ويرسخ النصر وارادة النصر، ويشهد للمجاهدين والشهداء على عظيم تضحياتهم واخلاصهم وصبرهم ويشهد لمن قاد ويقود مسيرة الحق والجهاد والمقاومة سماحة الامين العام السيد حسن نصرالله واخوته قادة المقاومة من حوله على جلال تبصرهم وبصيرتهم وصدقهم واخلاصهم وتحقق النصر على ايديهم".