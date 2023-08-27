نصار يدرج "درب الصليب" في محمية مار جرجس في ترتج على الخريطة السياحية الدينية

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أدرج وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار خلال جولته على المراكز الدينية والاثرية في عدد من قرى القطاع الشمالي في قضاء جبيل "درب الصليب في محمية مارجرجس في بلدة ترتج على الخريطة السياحية الدينية، وهو من تصميم وتنفيذ وانجاز ابن البلدة ورئيس مجلس الرعية المارونية في الكويت المهندس جوزيف اسطفان وعقيلته السيدة ظريفه حبشي.



وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بارك وكرس هذا الدرب في الاحتفال الذي اقيم في آب 2021، وهو يستقطب الزوار والسواح من كل بلدان العالم وما زال حتى اليوم، يعمل المهندس اسطفان على انجاز بعض الاعمال فيه وتطويره .