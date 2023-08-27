المرتضى علق على التسريب الصوتي "الكتائبي": عزيزي الجميّل ‎وزير الثقافة يشرّفه أنه يمثّلك ويمثّل كل لبناني!

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أثنى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على "مضمون التسجيل الصوتي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وجّهه الإعلامي المنتسب الى حزب الكتائب تومي الجميل الى النائب الياس حنكش، وقال له فيه ما ملخّصه: "الترويج للشذوذ هو مطلب صندوق النقد IMF، الرأي العام القواتي الكتائبي لن يرضى بذلك، يعزّ عليّ ان وزير الثقافة الشيعي يمثّلني أكثر من النائب الماروني فهو الذي يدافع اليوم عن القيم التي نؤمن بها كمسيحيين، أنتم تحوّرون كلام قداسة البابا الذي أكد ان الشذوذ خطيئة أي أكثر من جريمة".



وقال المرتضى: "عزيزي الجميّل، ‎وزير الثقافة يشرّفه أنه يمثّلك ويمثّل كل لبناني واع حرّ ومتمسّك بالقيم التي هي الركيزة الأساس والضمانة الصلبة لخلاص المجتمع اللبناني. كل الاحترام لك ولمقاربتك ووعيك ومنطقك السديد، ونؤكّد معك ان السبب الموجب لهذا الوطن يتلخّص في ان نعيش فيه سوياً مسلمين ومسيحيين وان تكون قيمنا الجامعة هي الركائز المتينة لمجتمعٍ إنساني صالح".



وأضاف، "هذه هي نظرتنا الى المسألة. أما "هم" فمن حيث يدرون أو لا يدرون يخدمون مشروع الصهيونية التي تستهدف ‎لبنان وتجهد لأن يخسر قيمه وصيغة العيش معاً؛ لأنّه النقيض لإسرائيل العنصرية المتهتّكة الساقطة أخلاقيا، والتي لا راحة لها كما قال الأب جورج. الرئيس الفخري لجامعة الكسليك قبل ان تقضي هي، ومن وراءها على قيمنا، وعلى الصيغة اللبنانية النقيضة لها".







وختم المرتضى: "كن مطمئناً يا عزيزي فلبنان باقٍ بقيمه وصيغته الفريدة. أما مشاريعهم فساقطة مثلها مثل أصحابها مأجورين كانوا أم مضلَلين".