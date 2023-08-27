عناوين الصحف ليوم الأحد 27 آب 2023

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النهار: جمودٌ داخليّ قياسيّ ورصدٌ للكباش في نيويورك



الديار: لبنان يرفض «الفصل السابع» وعدم التنسيق مع «الجيش» عشية التصويت على التجديد لليونيفيل... والمواجهة مفتوحة

خطة لبنانية لتنظيم وجود النازحين السوريين منعاً لمؤامرة التوطين الدولية



الأنباء الكويتية: «القوات» تتمسك بمواصفات اللجنة الخماسية لرئيس لبنان وتتعهد بمنع وصول من يخالف ذلك

«التيار» يقترح على حزب الله تقسيم المحافظات إلى أقضية والتمديد لـ «اليونيفيل» مأزق جديد بسبب الإصرار على إطلاق يدهم



الشرق الأوسط السعودية: مناطق لبنانية تلجأ إلى «الأمن الذاتي» بعيداً عن سلطة الدولة