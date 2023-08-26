المرتضى ردا على الرئيس الجميل: لبنان باقٍ بقيمه وصيغته الفريدة امّا مشاريعهم فساقطة مثلها مثل اصحابها مأجورين كانوا ام مضلَلين

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رد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد مرتضى عبر منصة اكس، على الرئيس السابق امين الجميل بالقول:

عزيزي أ. الجميّل،





وزير الثقافة يشرّفه انّه يمثّلك ويمثّل كل لبناني واعي حرّ ومتمسّك بالقيم التي هي الركيزة الاساس والضمانة الصلبة لخلاص المجتمع اللبناني.

كل الاحترام لك ولمقاربتك ووعيك ومنطقك السديد…ونؤكّد معك ان السبب الموجب لهذا الوطن يتلخّص في ان نعيش فيه سوياً مسلمين ومسيحيين وان تكون قيمنا الجامعة هي الركائز المتينة لمجتمعٍ انساني صالح…هذا هي نظرتنا الى المسألة اما “هم” فمن حيث يدرون او لا يدرون يخدمون مشروع الصهيونية التي تستهدف #لبنان وتجهد لأن يخسر قيمه وصيغة العيش معاً لأنّه النقيض لإسرائيل العنصرية المتهتّكة الساقطة اخلاقياً والتي لا راحة لها-كما قال الاب جورج حبيقة الرئيس الفخري لجامعة الكسليك- قبل ان تقضي هي ومن وراءها على قيمنا وعلى الصيغة اللبنانية النقيضة لها.

لبنان باقٍ بقيمه وصيغته الفريدة امّا مشاريعهم فساقطة مثلها مثل اصحابها مأجورين كانوا ام مضلَلين.