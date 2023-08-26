living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ السياق الرئاسي والتنقيب عن الغاز وحدود تحرك منصوري ملفات تطبع المشهد السياسي

26
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فيما تطبع عطلة نهاية الأسبوع الأخير من آب المشهد السياسي بالهدوء، تبرز الى الواجهة ملفات ثلاثة تحرك سياق المشهد السياسي اللبناني في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ففي السياق الرئاسي، وعلى الرغم من أنه يمشي بوتيرة بطيئة لكن متقدمة، يبقى حوار التيار الوطني الحر وحزب الله هو المحور الأساس لركيزة تفاهم داخلي يمكن ان تستقطب قوى اخرى متنوعة في حال نجاحه. ذلك أن مهمة لودريان "الفاحص" للنواب والكتل شبه متوقفة وسقفها محكوم أساساً بالقرار الأميركي.

أما التنقيب عن الغاز فهو شعاع الأمل المستقبلي. وقد أطلق وصول باخرة الحفر الأمل في اكتشافات أخرى، في ظل ترقب وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين والطروحات التي يحملها.

وفي السياسة المختلفة التي يتبعها حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري، فهي سياق يتطلب المتابعة والمراقبة. فعلى الرغم من التمايز لا بل الإختلاف عن سياسات سلامة، فإن عين المنظومة الساهرة على مصالحها تثير الشكوك حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه منصوري، الذاهب إلى السعودية في زيارة لافتة.

في هذا الوقت شيع لبنان والصحافة طلال سلمان أحد الأعمدة الكبرى الباقية للإعلام اللبناني الرصين والملتزم، في بلدته شمسطار وسط حضور رسمي وشعبي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   