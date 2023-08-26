تعبيد طريق كفرشوبا... حمية: سنواصل العمران على الحدود

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أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، ظهر اليوم ورشة عمل تعبيد طريق منطقة كفرشوبا المحرّرة، وذلك بعد إقرار مرسوم تصنيفها من قبل مجلس الوزراء.

وفي تصريح له، أشار حمية إلى أنّ «هذه الورشة هي بمثابة تأكيد على أنّ الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها»، وقال إنّ «دورنا كوزارة اليوم في هذه المنطقة تنموي من أجل تثبيت الناس في أرضهم».

وأضاف: «هدفنا من هذا المشروع هو تأمين وصول الأهالي إلى بساتينهم وأراضيهم، بالإضافة إلى جعل المنطقة أمام تحوّل عمراني لاستقطاب المستثمرين فيها»، معتبرًا أنّ «تزفيت طريق كفرشوبا المحررة هو المدماك الأول لوجود الإدارات الرسمية في منطقة حَلُمَ المحتل أن تبقى منسية من قبل الدولة اللبنانية».

وشدد على «أننا سنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذنًا من أحد»، وقال: «سيكون لنا محطات في المستقبل من كفرشوبا إلى القرى المحيطة بها».