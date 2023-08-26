السيد: إنتقم الزعماء منا بشهود الزور…

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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً:" أمس كان عيد الأمن العام، لهذه المديرية التي كان لي شرف قيادتها لسبع سنوات مكانة عزيزة على قلبي، ذلك اننا إنتشلناها من الانقاض وحوّلناها منارة مميزة استدعت تصنيفها الأولى في الشرق الاوسط من قبل الامم المتحدة عام ٢٠٠٤ كنموذج للمؤسسات النظيفة الراقية ولخدمة وكرامة المواطن وفوق اي تأثير سياسي، يومها، بين رضى المواطن ورضى الزعماء، اخترنا رضى المواطن فإنتقم الزعماء منا بشهود الزور…



اليوم، في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة اللواء بيسري، عسى أن يستطيع أن يصلح الامور ويوقف الفساد والوساطات والإنهيار الوظيفي والمؤسساتي والاخلاقي الذي عانت منه هذه المؤسسة… ومبروك لهذه المديرية عيدها… "