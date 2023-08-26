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أمن الدّولة تكافح التهريب في الأسواق اللبنانيّة

26
AUGUST
2023
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فجر السبت الواقع فيه 26-8-2023، دهمت دوريّات من أمن الدّولة  أسواق الخُضَر والفواكه في مختلف المحافظات اللبنانيّة، برفقة موظّفين من وزارة الزراعة، وتمّ ضبط كمّيّات من الفواكه والخُضَر المهرّبة، في سوق سنّ الفيل في جبل لبنان، وسوق المدينة الرياضيّة في بيروت، وبناءً على إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم، تمّ استدعاء التجّار الذين صودرت المنتوجات المهرّبة في محلّاتهم، وبعد التحقيق معهم، تُركوا بسندات إقامة بعد توقيعهم تعهّداً بعدم استقبال أّي منتوجات من دون التثبّت من مصادرها القانونيّة المعروفة.

مصدرٌ في أمن الدّولة صرّح، أنّ الحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة لمؤازرة وزارة الزراعة في مكافحة التهريب، أتت على خلفيّة الصّرخة التي أطلقها المزارعون في مختلف المناطق اللبنانيّة، لعدم تمكّنهم من تصريف منتوجاتهم، في ظلّ ظروف قاسية جدّاً يمرّون بها مع كلّ اللبنانيّين، وتابع المصدر أنّ حملة المديريّة مستمرّة، وبتوقيتٍ تحدّده هي، للنزول إلى أيّ سوق في أيّ منطقة لبنانيّة، كلّما توافرت معطياتٌ جدّيّة لديها.

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