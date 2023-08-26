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توضيح من وزارة الصحة عن أخبار انتشار مرض الصفيرة ألف في بعلبك الهرمل

26
AUGUST
2023
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ردت وزارة الصحة العامة "على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول  انتشار مرض الصفيرة ألف في محافظة بعلبك الهرمل".

وقالت في بيان:

"- ان مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي مستوطن في لبنان، مما يعني تسجيل حالات في اكثر من منطقة لبنانية سنويا على مدار العام.

- لقد سجل لبنان ارتفاعا في عدد الحالات  من بداية عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لا سيما في اقضية طرابلس،، عكار، المنية الضنية وبعلبك، حيث شهدت بلدة عرسال تحديدا ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات. وقذ سجل لبنان لغاية تاريخه 1785 حالة، منها، 204 في بعلبك،.

- يقوم  فريق الترضد الوبائي التابع للوزارة  بجمع عينات مياه من المناطق الاكثر تسجيلا للحالات من اجل فحصها في مختبرات  المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.

هذا وتذكر وزارة الصحة العامة  بخصائص المرض والوقاية منه مشددة على ما يلي:

- ان التهاب الكبد الفيروسي "الف" ينتقل عن طريق برازي فموي خصوصا عبر  استهلاك المياه او الاطعمة الملوثة وعن طريق الايادي الملوثة.

- تمتد فترة حضانة المرض (منذ دخول الفيروس الى جسم الانسان لحين ظهور العوارض) من 14 الى 28 يوما.

- تشمل العوارض حمى ( حرارة مرتفعة)،  اصفرارا في الجلد وبياض العينين (اليرقان)، فقدان الشهية، اسهال مع براز شاحب اللون،، بول داكن، الم المفاصل. وغالبا ما تكون العوارض خفيفة وغير واضحة عند الرضع والاطفال الصغار.

- تشمل إجراءات الوقاية ومكافحة المرض استهلاك اطعمة ومياه مامونة المصدر ( او كلورتها عند الحاجة )، المحافظة على النظافة الشخصية، غسل اليدين (لا سيما قبل تحضير الطعام وتناوله، بعد استعمال المرحاض وبعد تغيير حفاضات الاطفال) التخلص الآمن من الفضلات الصلية والسائلة، بالإضافة الى تلقي اللقاح".

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