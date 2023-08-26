عناوين الصحف ليوم السبت 26 آب 2023

الأخبار: توقيف مواطن روسي وزوجته أرسلهما العدو لمعاينة مكاتب المقاومة
لبنان يرفض استقلالية عمل اليونيفل
يغيب ولا ينطفئ
الديار: تقدم حوار الوطني الحر ــ حزب اللّه ينذر بخلط الاوراق رئاسياً
آلان عون لـ«الديار»: اقتراح بتقسيم عكار وبعلبك ــ الهرمل الى اقضية
القوات اللبنانية: جوابنا للودريان بيان اللجنة الخماسية
نداء الوطن: صيغة متداولة في الأمم المتحدة لاعتماد الفصل السابع
بو حبيب يرفض تفويض "اليونيفيل" فرض القرار 1701 بالقوة
اللواء: معركة التمديد لليونيفيل: لبنان يرفض الفصل السابع
«خلية اغتيالات» في قبضة الأمن العام.. ومنصوري يكرِّس القطيعة مع مرحلة سلامة
البناء: لبنان يخسر جولة تعديل القرار المعدل للتجديد لليونيفيل باستعادة إلزامية التنسيق مع الجيش/ بوحبيب: نرفض مسودة التجديد… ومنصوري: الرواتب بالدولار مؤمنة… وباسيل تجديد بالتزكية/ طلال سلمان يترجّل عن صهوة القلم أستاذاً ورمزاً لثقافة المقاومة وفلسطين وبيروت والهوية القومية/
النهار: لبنان يخوض الكباش الحاسم... قبيل التمديد لليونيفيل
الجمهورية: منصوري يؤمن الرواتب ويستعجل الإصلاحات
l'orient le jour: Les sunnites et la neutralité, pour le meilleur et pour le pire