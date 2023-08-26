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عناوين الصحف ليوم السبت 26 آب 2023

26
AUGUST
2023
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الأخبار: توقيف مواطن روسي وزوجته أرسلهما العدو لمعاينة مكاتب المقاومة

لبنان يرفض استقلالية عمل اليونيفل
يغيب ولا ينطفئ

 

 

 

 

الديار: تقدم حوار الوطني الحر ــ حزب اللّه ينذر بخلط الاوراق رئاسياً
آلان عون لـ«الديار»: اقتراح بتقسيم عكار وبعلبك ــ الهرمل الى اقضية
القوات اللبنانية: جوابنا للودريان بيان اللجنة الخماسية

 

 

 


نداء الوطن: صيغة متداولة في الأمم المتحدة لاعتماد الفصل السابع
بو حبيب يرفض تفويض "اليونيفيل" فرض القرار 1701 بالقوة

 

 

 


اللواء: معركة التمديد لليونيفيل: لبنان يرفض الفصل السابع
«خلية اغتيالات» في قبضة الأمن العام.. ومنصوري يكرِّس القطيعة مع مرحلة سلامة

 

 

 


البناء: لبنان يخسر جولة تعديل القرار المعدل للتجديد لليونيفيل باستعادة إلزامية التنسيق مع الجيش/ بوحبيب: نرفض مسودة التجديد… ومنصوري: الرواتب بالدولار مؤمنة… وباسيل تجديد بالتزكية/ طلال سلمان يترجّل عن صهوة القلم أستاذاً ورمزاً لثقافة المقاومة وفلسطين وبيروت والهوية القومية/

 

 

 

النهار: لبنان يخوض الكباش الحاسم... قبيل التمديد لليونيفيل

 

 

 

 

الجمهورية: منصوري يؤمن الرواتب ويستعجل الإصلاحات

 

 

 



l'orient le jour: Les sunnites et la neutralité, pour le meilleur et pour le pire

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