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أسرار الصحف ليوم السبت 26 آب 2023

26
AUGUST
2023
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الأخبار: علم وخبر

عودة مكاري إلى الكورة

بعد الإشارات المتكررة (من والدته خصوصاً) بعدم نيته القيام بأي عمل سياسي لخلافة والده النائب السابق فريد مكاري، عاد نبيل فريد مكاري أخيراً من الولايات المتحدة، مكثفاً واجباته الاجتماعية في قضاء الكورة والتواصل المباشر مع المقرّبين سابقاً من والده في القرى والبلدات. وهو يحرص على مدّ جسور التواصل مع جميع الأفرقاء، باستثناء «القوات اللبنانية» جراء ما يصفه أنصار مكاري بقلّة الوفاء مع الراحل، علماً أن عودة مكاري تقلق النائب أديب عبد المسيح الذي يعلم أن رئيس كتلته النائب ميشال معوض سيختار مكاري إذا خُيّر بينه وبين عبد المسيح كحليف من الكورة.

 

عبد الله مستاء من هاشمية

استاءت بعض المرجعيات في شحيم، على رأسها النائب بلال عبد الله، من زيارة رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية للبلدة أمس، وخصوصاً أن الدعوة موجّهة له من قبل الشيخ آياد عبد الله، وحضرها عدد كبير من رجال الدين. وبحسب المعلومات، فإن هاشمية لم يدخل في تفاصيل الملفات الطارئة، وإنما قال بعض الحاضرين إن هدف الزيارة تثبيت العلاقة مع فاعليات البلدة وتقديم مساعدات صحية وتربوية.



دريان يمنع الصاحب من الترشح

رفض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إدراج اسم رئيس جمعية الفتوة الشيخ زياد الصاحب على اللائحة المدعومة من تيار المستقبل لخوض انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. وتذرّع دريان بأن الصاحب كان يريد أن يقود حملة انقلاب ضده، وذلك بعدما علم أن الرئيس فؤاد السنيورة اتصل بالصاحب عارضاً عليه أن يتولى منصب مفتي الجمهورية بالوكالة حينما تعرّض دريان لنكسةٍ صحية.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر مالي إن نجاح مصرف لبنان بتأمين الرواتب بالدولار دون الاعتماد على حقوق السحب الخاصة أو المساس بالاحتياط وشراء الدولارات من السوق دون منصة صيرفة ودون التأثير على سعر الصرف يكشف أن منصة صيرفة كانت مزراب تنفيعات ولزوم ما لا يلزم

 

خفايا
قال مصدر دبلوماسي إن لبنان فشل في فرض إلزامية التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني ولم يبق إلا صدور القرار رسمياً بعكس رغبة لبنان ولذلك لم يبق أمام لبنان إلا تسجيل التحفظ على قرار التجديد وتحميل مجلس الأمن مسؤولية أي صدام بين اليونيفيل والأهالي.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
بات السؤال الملحّ: متى توقف المصارف اجراءات العزلة، واغلاق الابواب بوجه المودعين والمواطنين؟..


غمز
يجري التداول في مجالس ضيِّقة باسم شخصية أمنية، ما تزال في الخدمة كمرشح تسوية في الرئاسة الأولى.


همس
لاحظت مصادر سياسية رفيعة أن الوسيط الفرنسي فخَّخ مهمته عندما خاطب نواباً في كتل بصفة شخصية، ومنهما إثنان من كتلة التنمية والتحرير وثلاثة من تكتل لبنان القوي.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ شبكة الموساد التي أعلن المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري عن توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي والمؤلفة من شخصين كانت مهمتها إجراء رصد للمواقع الحساسة والاساسية لـ»حزب الله» وتحديد إحداثيات كاملة عنها. وأشارت المعلومات إلى أنّ الموقوفين يحملان الجنسية الروسية وأن عملية التوقيف حصلت منذ فترة وأحيطت السفارة الروسية في بيروت علماً بالأمر ولم يعلن عن الشبكة الا بعد اكتمال التحقيق.

 

حصل نقاش في الساعات الماضية بين حزب معارض وآخر وسطي حول الخيارات الرئاسية للمرحلة المقبلة فلم يصلا إلى نتيجة وأبقيا قنوات الحوار مفتوحة.

 

طرقت كتلة نيابية باب دولة عربية تعتبر راعية للطائفة للمساعدة في موضوع انمائي واقتصادي وليس سياسياً فاكتشفت أنّ الأبواب مغلقة.

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