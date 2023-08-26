تقدم حوار "التيار" ــ "الحزب"... الان عون: البحث يتمحور حاليا على اللامركزية الادارية الموسعة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كل الانظار تتجه الى الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله لناحية امكانية ابرام اتفاق بين الجانبين الامر الذي سيعيد خلط الاوراق داخليا ويحدث تغييرا في ميزان القوى في مجلس النواب خاصة في اطار الاستحقاق الرئاسي.

حوار التيار الوطني الحر- حزب الله: تقدم في البحث في اللامركزية الادارية الموسعة

عن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، كشف النائب الان عون للديار ان البحث يتمحور حاليا على اللامركزية الادارية الموسعة ويرتكز على القانون الموجود في اللجنة الفرعية في مجلس النواب اي القانون الذي تم اقراره عندما ترأس الوزير السابق زياد بارود اللجنة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

واشار الى ان البحث يجري على تقسيم الاراضي اللبنانية الى اقضية وقد تم اقتراح تقسيم عكار وبعلبك-الهرمل الى اقضية بما انهم محافظات.

اما عن الصندوق الائتماني، فقد لفت النائب الان عون انه البند الثاني في المفاوضات ويحتاج الى وقت اكثر من البحث في اللامركزية الادارية الموسعة. وتابع عون ان صندوق النفط والغاز اي عائدات الثروة النفطية ستكون بيد الصندوق الائتماني.

ويذكر ان رئيس التيار الوطني الحر كان قد صرح: «لن نترك النفط والغاز بيد من منعوهم واوقفوا المسيرة اربع سنوات وفوتوا الفرصة بوقتها وهلأ راكضين يتصوروا في انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9».