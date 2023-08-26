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"إسرائيل" كلّفتهما معاينة مراكز للمقاومة: الأمن العام يوقف روسياً وزوجته

26
AUGUST
2023
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الأخبار: أوقف جهاز الأمن العام مواطناً روسياً وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت الدولي. وبحسب المعلومات، فإن تعاوناً جرى بين جهاز أمن المقاومة الإسلامية وجهاز الأمن العام بعدما ظهرت معطيات تشير الى حركة أحد المواطنين الأجانب في الضاحية الجنوبية.

 

وتضيف المعلومات إن الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية. وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام الى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.


وتفيد المعلومات بأن المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه الى لبنان،

 

وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله، وطلب اليه الذهاب الى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن.

 

وأقرّ أيضاً بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه.

 

وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.

 

وقد جرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق الى القضاء العسكري للادّعاء عليه.


وكان المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري قد أعلن في احتفال بذكرى تأسيس الأمن العام عن «توقيف شبكة تجسّس لمصلحة العدوّ الإسرائيلي في مطار بيروت، مؤلّفة من شخصين، حاولا مغادرة لبنان، مضيفاً: «قمنا بالتحقيقات اللازمة، وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان».

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