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جبران باسيل رئيساً. بيان من رئيس هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر

25
AUGUST
2023
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صدر عن رئيس هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر، امين سر التيار جهاد سلامة البيان التالي:

عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة ٢٥ آب ٢٠٢٣، اجتمعت لجنة قبول التراشيح ودرست ترشيح اللائحة المقدّمة من المرشح النائب جبران باسيل لمركز رئيس التيار والسيدة مارتين نجم كتيلي لمركز نائبة الرئيس للشوون السياسية والسيد غسان خوري لمركز نائب الرئيس للشؤون الإدارية.
وبعد الاطّلاع على كافة المستندات المرفقة حسب التعاميم الصادرة ومطابقتها، قررت قبول التراشيح. على الاثر، في تمام الساعة التاسعة والربع، اجتمعت هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار واطّلع المجتمعون على طلب الترشيح الوحيد المقدّم بتاريخ ٢٥ آب ٢٠٢٣ وعلى قرار لجنة قبول التراشيح، وعليه تعلن الهيئة فوز اللائحة الوحيدة بالتزكية لولاية تمتد من ١٥ أيلول ٢٠٢٣ حتى ١٥ أيلول ٢٠٢٧ و المؤلفة من:

جبران باسيل : رئيس
مارتين نجم كتيلي : نائبة الرئيس للشؤون السياسيّة
غسان خوري : نائب الرئيس للشؤون الادارية

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