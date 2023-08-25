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قيادة الجيش وأهالي دبل شيعوا النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا(بالصور)

25
AUGUST
2023
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شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة دبل – بنت جبيل النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا.
استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للنقيب الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي – بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى بلدة دبل.

وقد مثّل قائدُ منطقة الجنوب كلًّا من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين. وألقى العميد الركن مارون القبياتي قائد منطقة الجنوب كلمة بالمناسبة أشاد فيها بمزايا الشهيد واندفاعه لأداء الواجب حتى اللحظة الأخيرة من حياته.

ومما جاء فيها: “عهِدْنا فيك الضابط المتميّز بمناقبيّته وانضباطه، الساعي إلى أعلى درجات التفوّق، والإنسان المثقف الخلوق الذي قدَّم المثال في النزاهة والاستقامة والصفات الحميدة، والأب المخلص المناضل في سبيل عائلته، والابن البارَّ الذي شكَّل مصدر فخر لذويه كما لبلدته دبل”.

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