اللواء ابراهيم ينعي سلمان: كان قلماً وبوصلة لتحرير الأرض والإنسان

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نعى اللواء عباس إبراهيم الزميل الكبير طلال سلمان ببيان قال فيه:

ببالغ الأسى تلقّينا نبأ وفاة الصحافي الكبير والقدير ناشر جريدة السفير الغرّاء، الأستاذ طلال سلمان، بعد أعوام قليلة من تلقّينا خبر احتجاب جريدة السفير عن الصدور.

لقد كان الراحل عن حق "سفير" لبنان الى العالم.

لم يترك جهداً خلال مسيرته في الثقافة والسياسة في سبيل خير المجتمع والوطن. حمل من دون كلل قضايا الأمة من محيطها إلى خليجها.

لقد كان مجبولاً بحبرٍ هو أقرب إلى الأحمر القاني منه إلى سواد يحيق بنا من الاتجاهات كلها.

كان طلال سلمان قلماً وبوصلةً لتحرير الأرض والإنسان.

وداعاً أستاذ طلال، إلى جنان الخلد، وإلى حيث يمضي الأحرار والصادقون، أهل الأرض والحبر والفكر والكلام والوطن.