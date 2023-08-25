وزير الثقافة ذكر بما كتبه كمال جنبلاط في 1974 عن موضوع ترويج الشذوذ

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ذكر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ما سبق وكتبه الشهيد كمال جنبلاط في جريدة الانباء عام1974 “فلنتأمل جميعا في ما قاله المفكر اللبناني الكبير الشهيد كمال جنبلاط عن خطورة ترويج الشذوذ:

“عندما تجتاح الرجل الميوعة وتطغي على المرأة مظاهر الخشونة ، ويتمسك الناس بالمساواة الحسابية في ما بينهم – فكل يقلد الآخر تقليد الحجل للغراب، فما هدف أن يمشي مثله ونسي مشيته الأولى – عندما يحدث ذلك في مسار التذكر والتأنث، تنتاب الفرد والجماعة شتى ألوان الأنفعالات الانحرافية.

المرأة ولدت لتكون امرأة والرجل ولد ليكون رجلا، وانما يلتقيان وينصهران في وحدة حب الزوجين او محبة الرجل والمرأة لاولادهما ذكورا واناثا… فالعائلة هي خلية طبيعية، واكاد اقول بيولوجية في حياة الانسان والمجتمع.

وهذه المظاهر من تقليد المرأة للرجل في الزي وفي التصرف وفي الاعتمال بالحياة، وتقليد الرجل للمرأة في ظاهر الامر وفي كوامن النفس والتفكر والشعور، هذه المظاهر من التقليد المنعكس تكون مصدرا لشتى الانحرافات الخلقية والجنسية، لان من تطبع بغير طابعه الاصلي المفروض وردت عليه مساوئ التنكر بثياب الغير وبصورهم… فلا نعجب من انتشار شتى الوان الرذيلة الجنسية والانحرافات المعارضة لطبيعة الانسان في ما نواجهه من اوضاع مردية وانحلالية للحضارة العصرية المتقدمة.

ولذا كان هذا العصر – عصر القلق، وعصر الطلب، وعصر غياب الفرح الذي تولده سلامة التوجه وسلامة العلاقات، وسلامة التباين في الوحدة، وسلامة الجهد، كما تفرضه قوانين الطبيعة ومسارات التقليد المتأصل الذي رافق ظهور الانسان”.